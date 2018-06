Hoe kijkt u terug op de eerste twee edities en hoe ziet u de toekomst van het festival?

,,We zijn, op zijn Haags, klein begonnen met de gedachte een draagvlak te creëren. Het festival groeit uit tot een vaste waarde. In het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente worden wij nadrukkelijk genoemd. We zitten vol plannen''



Volgend jaar met een botenparade à la Amsterdam?

,,Of misschien juist niet. Wij staan open voor alle suggesties die het festival kunnen versterken. De beoogde botenparade was niet ons idee, maar kwam uit de politiek die ons vervolgens in de steek liet.''



Een gepasseerd station?

,,Door alle heisa zijn we nu wel op een goede manier in gesprek gekomen met de gemeente. Wat ons betreft hoeft er geen copy-paste te komen van Amsterdam. We hebben heel veel andere nieuwe ideeën.''



Steeds meer steden hebben 'prides'. Waarmee onderscheidt Den Haag zich van de andere?

,,Voor ons is belangrijk dat het publiek zich mengt: homo, hetero, transgender, of wie dan ook. Dit evenement draait niet om politiek, maar om een gezamenlijk feestje. Ook de Pride Walk die zaterdag onder auspiciën van COC Haaglanden wordt gehouden is gericht op acceptatie en zichtbaarheid.''



U was de lijvige portier van de Marathon, beroepsmilitair op buitenlandse missies en u bent hetero. Wat drijft u om zich zo in te zetten voor de lhbti-gemeenschap?

,,Nergens is de sfeer in het uitgaansleven beter dan in de homoscene. Voor deze doelgroep is er nog te weinig te doen in Den Haag. Verder kan ik gewoonweg niet tegen welke vorm van onrecht dan ook.''