Nergens meer auto’s dan in Rustenburg-Oostbroek

Nergens in Nederland staat het zo vol met auto’s als in de Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek, valt op te maken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Best tevreden waren de Hagenaars twee jaar geleden over parkeren in hun buurt. Gemiddeld hadden ze daar in het buurtonderzoek van deze krant een 6,7 voor over. Prima dus. Maar dat gold bepaald niet voor de inwoners van Rustenburg-Oostbroek. De wijkbewoners waardeerden de kans op een parkeerplek op straat met een 3,9. Heel veel dikker kan een onvoldoende niet uitvallen.

Begrijpelijk is de lage score wel, gezien de gegevens van het CBS. Met 5.645 auto’s per km2 blijkt er in de stad geen wijk te zijn die een hogere ‘autodichtheid’ kent dan Rustenburg-Oostbroek. En dat zegt wel wat, want Den Haag staat in Nederland ook nog eens op eenzame hoogte als het gaat om het aantal auto’s per km2. Gemiddeld zijn dat er in Den Haag 1.955. Ter vergelijking: Amsterdam staat op grote afstand tweede met 1.232 auto’s per km2. Utrecht, op plek vier, heeft er 1.053.

Parkeerellende

Door de CBS-cijfers heen kun je de parkeerellende in (een deel van) Rustenburg-Oostbroek haast zien. Zelfs het invoeren van betaald parkeren in 2006 heeft uiteindelijk niet geholpen. ,,Even is het een stuk rustiger geweest in de wijk, maar lang heeft dat niet geduurd’’, klaagde een bewoner uit de wijk zo’n drie jaar geleden.

Quote Er is in de grote steden niets zo schaars als ruimte Giuliano Mingardo

Volgens onderzoeker Giuliano Mingardo van de Universiteit van Amsterdam zie je dat vaker in de grote steden. Hij wijt het aan de lage prijzen voor vergunningparkeren. In Den Haag kost een parkeervergunning 36 euro per jaar en een bezoekersvergunning 18 euro per jaar. ,,Dat is heel erg goedkoop’’, zegt Mingardo. ,,Er is in de grote steden niets zo schaars als ruimte. Vanuit dat oogpunt zou de prijs van een parkeervergunning echt niet zo laag hoeven te zijn als nu het geval is in Den Haag.’’

Qua drukte op straat is Rustenburg-Oostbroek in Den Haag een uitschieter, maar ook andere wijken kampen met wel heel veel auto’s in de buurt. Valkenboskwartier (4.852 auto’s per km2) staat er voor een wijk met betaald parkeren bijvoorbeeld ook niet al te best voor. Geuzenkwartier mag nog hopen op verbetering. De wijk staat op de derde plek van meest ‘autodichte’ wijken van Den Haag, maar krijgt nog deze maand vergunningparkeren.

Toekomst

De toekomst ziet er voor het straatparkeren in Den Haag niet best uit. Naar verwachting komen er tot 2040 zo’n 100.000 inwoners bij. Niet zelden met de wens om ook een auto voor de deur kwijt te kunnen.