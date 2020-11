Nergens worden regels stringenter toegepast dan in theater. Maar heeft u al gezien hoe druk het is bij de Ikea?

ColumnSean Connery is overleden. Hoezo, no time to die? Die zegt nooit meer never say never again. Prachtige acteur. Zijn beste rol was natuurlijk kapitein Iglo. En hoewel hij een hekel had aan het personage was hij voor mij de échte James Bond.