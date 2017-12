Nestwarmte bij Haagse bewonersorganisaties

Voetganger gewond geraakt bij opmerkelijk ongeluk

19 december Op de kruising van de Generaal Spoorlaan met de Minister Aalberslaan in Rijswijk is vanmiddag een Connexxion bus achterop een auto geklapt, die net een voetganger liet oversteken. Door de klap schepte de auto de overstekende voetganger, waarbij deze gewond is geraakt. Dit meldt calamiteitensite District 8.