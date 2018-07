Net afscheid genomen, nu toch terug in gemeenteraad

Van Dolen kwam weer in beeld nu zijn partij- en fractiegenote Lia de Ridder wethouder in Wassenaar is geworden. ,,Ik heb altijd wel gedacht dat ik terug zou kunnen komen als raadslid op het moment dat we in het college zouden komen en we een wethouder moesten leveren. Of als het college zou vallen, gezien de kleinst mogelijke meerderheid die dit college heeft.”