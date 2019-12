Net als in voorjaar van 2014 telt eerst de nul houden voor ADO: 'Vooral strijd belangrijk'

Ook de tweede wedstrijd dat Dirk Heesen hoofdcoach van ADO was, eindigde in 0-0. Toeval? Nou, nee. Voor de voormalige verdediger is het houden van de nul heilig. Dat bleek al toen hij in februari 2018 voor één dag de taken van de zieke Fons Groenendijk overnam. Uit bij FC Groningen bleef het na een draak van wedstrijd 0-0. Inderdaad net zoals zaterdag tegen FC Twente.