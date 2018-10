Net een week verhuisd en dan... een aardbeving

Het zendingsechtpaar dat voor de Bethlehemkerk in Den Haag naar het land is verhuisd, had in eerste instantie niet eens door dat ze in een aardbeving zaten. ,,We zaten te eten. Opeens zagen we het huis trillen. Toen ik naar buiten keek zag ik een gebouw heen en weer gaan. Mijn vrouw vroeg zich nog af of het een aardbeving was, maar ik zei: ‘Nee joh, een beetje storm, wat wind en regen’.’’ Pas wanneer er een berichtje uit Nederland komt, realiseert het stel zich wat er zojuist is gebeurd. ,,Het was voor ons dus eigenlijk een soort surrealistische ervaring met terugwerkende kracht.’’