Neven verdienen duizenden euro's met Marktplaats-fraude, tot id-bewijs van de politie ze nekt

Gouden Pollepel In minirestau­rant­jes is het internatio­naal sfeerproe­ven: ‘Met lekkere en minder geslaagde hapjes’

17:09 De sfeer mag wel wat ‘street-voller’ in deze wat braaf ogende foodhal. In de meeste minirestaurantjes is het gelukkig wel internationaal sfeerproeven. Met lekkere en minder geslaagde hapjes. Deze week gingen langs bij de Foodhallen voor de rubriek Gouden pollepel.