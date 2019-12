New Babylon krijgt nieuwe eigenaar: huren kantoren waarschijnlijk flink omhoog

New Babylon werd in 2012 volledig gerenoveerd en is sinds 2015 in handen van Icon. Afgelopen zomer veranderde het conferentiecentrum binnen het complex nog van naam naar The Hague Conference Center. Ook werd toen het aantal zalen flink uitgebreid. Toch staat van de in totaal 40.000 vierkante meter 18 procent leeg. De nieuwe eigenaar verwacht dat deel nog op te kunnen vullen en daar een flinke huurprijs voor te vangen. ,,Er is interesse van internationale bedrijven voor een plekje in New Babylon. In 2020 gaat het Binnenhof op de schop en wordt het Nederlandse parlement de buurman, dat zal de vraag ook goed doen”, stelt de makelaar.