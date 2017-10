New Babylon wil huur Dungelmann niet verlagen

New Babylon is niet van plan om de maandelijkse kosten die broodjeszaak Dungelmann betaalt, omlaag te brengen. De Haagse traiteur – bekend om de kroketten en gehaktballen - probeerde vanmorgen tijdens een kort geding een lagere huur af te dwingen. De kosten die Dungelmann kwijt is aan zijn zaak in het ‘grotendeels leegstaande winkelcentrum’, zouden onredelijk hoog zijn.

Nee, New Babylon is niet zo succesvol geworden als in 2013, vlak na de oplevering van het vernieuwde winkelcentrum, was voorspeld. Dat geeft de advocaat van de eigenaar van het complex toe in de Haagse rechtbank. Een nieuwe indeling, aanpassingen aan het pand, de komst van Coolblue, een sportschool en horecazaken moeten New Babylon echter weer levendig maken. ,,De ingang van Coolblue zit recht tegenover Dungelmann: daar kan de traiteur van profiteren”, zegt de advocaat van Icon Real Estate, eigenaar van New Babylon.

Restaurants, een sportschool, kantoren.. Dat zijn niét de in 2013 beloofde winkels, stelt de advocaat van Dungelmann op haar beurt. ,,Wie biedt ons de garantie dat Coolblue er écht komt? Er is al zo veel beloofd.” Volgens de advocaat van Dungelmann is New Babylon sinds begin dit jaar, toen vrijwel alle kledingwinkels (Cool Cat, Vero Moda, Only) de biezen namen, een spookwinkelcentrum. ,,Met Dungelmann als oase in de woestijn. Het is er tijdens de lunch druk, maar daarvoor en daarna niet. Lege panden trekken geen publiek.. Dungelmann loopt omzet mis.”

New Babylon bood Dungelmann in 2015 aan om het huurcontract voortijdig op te zeggen. Geen optie voor de Haagse ondernemer, gezien hij de investering van 500.000 euro, gedaan in 2013, dan niet kon terugverdienen. De eigenaar van New Babylon spreekt in de rechtbank van een ‘negatieve benadering van Dungelmann'. ,,We doen er alles aan om het complex te verbeteren.” Een zucht van Dungelmann is het antwoord.