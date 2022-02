NewtonTuin groot succes: ‘Er is veel werk verricht om deze plek zover te krijgen’

,,April 2011 is de NewtonTuin begonnen als Permacultuur-moestuin”, vertelt coördinator Eric. ,,Toen na vijf jaar de vrijwilligers het af lieten weten, is mij vanuit de gemeente gevraagd of ik mee kon denken over een doorstart. Die is er gekomen: de tuin werd een plek voor insecten, waar kinderen kunnen rondstruinen en leren over de natuur door ermee in contact te komen. Er werden vlinderstruiken geplant en diverse planten voor bijen, vlinders en andere insecten. Er werden nieuwe vrijwilligers aangetrokken. Die overigens kwamen en gingen. Er is educatief materiaal aangeschaft, een bord geplaatst, er zijn schelpenpaden aangelegd en gereedschappen gekocht. Iedere woensdag was er iemand aanwezig.”