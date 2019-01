NFI-laborant knoeide met eigen bloed na rijden onder invloed

De 39-jarige Amersfoortse werd in 2016 én 2017 aangehouden, omdat ze onder invloed van alcohol achter het stuur zou zijn gekropen. In oktober 2016 werd ze betrapt in Den Haag en blies ze 935 ugl, terwijl 220 de limiet is voor een bestuurder. In februari 2017 liep de vrouw opnieuw tegen de lamp. Op de A12 werd ze aan de kant gezet en moest ze opnieuw blazen. Toen rolde er een score van 1155 ugl uit de bus.

Omdat de vrouw bij het Nederlands Forensisch Instituut werkte, was ze in staat om de bloedmonsters te manipuleren. Ze zou volgens het Openbaar Ministerie water aan het bloed hebben toegevoegd, waardoor het alcoholpromillage lager werd. Dat zou ze zowel met het buisje bloed dat in oktober 2016 werd afgenomen, als met het monster uit 2017 hebben gedaan.

Argwaan

De Amersfoortse schreef de lagere alcoholpromillage op in rapporten die de rechter kreeg voorgelegd. Zowel bij de officier van justitie als de rechter rees toen de argwaan. De promillages waren zoveel lager dan bij de blaastesten toen ze werd aangehouden: dat kon toch niet kloppen? Hierop begon het onderzoek naar de mogelijke manipulatie en legde de Amersfoortse volgens het OM ‘een gedeeltelijke bekentenis’ af.

Toen de berichten over het sjoemelbloed bekend werden, ging er een schok door het NFI. In een persverklaring liet toenmalig directeur Peter van den Elzen afgelopen zomer weten: ,,De werknemers hebben een meer dan groot rechtvaardigheidsgevoel. Dit voorval schaadt de reputatie van het NFI en haar medewerkers.”

Manipulatie

De procedures werden binnen het onderzoeksinstituut tegen het licht gehouden, om te kijken of er iets veranderd moest worden.

Uit het rapport dat de Inspectie Justitie en Veiligheid hierover opstelde, kwam naar voren dat de werkwijze binnen het NFI vooral gericht is op de kwaliteit van het onderzoek. ‘Daarbij heeft het NFI echter weinig oog voor de risico’s van manipulatie’.

Enkele zwakke punten die concreet benoemd werden, waren dat er bij de registratie van een bloedmonster niet gekeken werd of het wellicht zou gaan om een medewerker van het NFI. Bovendien waren in het laboratorium lege buisjes, ‘blanco bloed’ en stickers beschikbaar en was men er totaal niet op bedacht dat een medewerker zou willen valsspelen. Tijdens de rapportage werd verder niet gekeken naar verdachte uitslagen.