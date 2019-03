Nicht overleden Radek: ‘Hij klaagde al langer over hoofdpijn’

De 38-jarige Radek was vijf jaar in Nederland en werkte als klusjesman. De laatste drie jaar verbleef hij volgens zijn nicht bij de kapper in de Weimarstraat. De politie bevestigt dat dit zijn verblijfplaats was. Eerder zei de kapper tegen deze krant dat Radek geen ruimte bij hem huurde, maar dat de Pool hem af en toe geld gaf om er te mogen slapen. Als hij geen geld had, hoefde hij niet te betalen. Dat bestrijdt Muchowska, die zegt dat haar neef wel huur betaalde. Hij zou de afgelopen maanden bovendien vaker geklaagd hebben over hoofdpijn.



Ondertussen is ze hard bezig de financiën voor het afscheid van Radek rond te krijgen. Via een doneeractie was gistermiddag ongeveer 1250 euro van de benodigde 5000 euro binnen. Radek laat in Polen een moeder en dochter achter.



