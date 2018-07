Nicky van der Hut heeft grootse plannen met Hans Struijk fietsenwinkels

Concreet betekent dit een focus op e-bikes en in mindere mate op citybikes, sport- en kinderfietsen. ,,De kracht zit 'm in de eenvoud'', legt Van der Hut uit. ,,We gaan het heel anders doen, maar eigenlijk ook weer helemaal niet. We slaan geen andere weg in, maar keren terug naar de gloriedagen van Hans Struijk. De tijd dat kwaliteit en service belangrijke pijlers waren. Uiteraard was dat voor de dalende lijn die 1,5 jaar geleden werd ingezet.''



Van der Hut kiest voor Loosduinen en Leyenburg, omdat ze zelf uit Den Haag komt én omdat de twee fietsenzaken de afgelopen 1,5 jaar 'goed hebben gerendeerd, ondanks de crisis'. ,,De winkels hebben een goed imago en met stip op één: goed personeel. Ik neem het personeel dat al 25 jaar in de winkel en werkplaats werkt dan ook graag over'', voegt ze daaraan toe.