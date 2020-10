Nico de Graaf was meesterschilder, maar een zware hersenbloeding was een streep door de rekening

van wieg tot graf Taarten, cakes en kroketten: Koos wist op z’n twaalfde al dat hij banketbak­ker wilde worden

5 oktober Hij was de meester patissier van een Haags instituut. Banketbakkerij Gordijn was een fenomeen aan de Haagse Wagenstraat. Voor het ‘hoge schuim’ en de ‘delicieuse’ stonden ze in de rij. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Koos den Heijer (15 oktober 1948 – 31 augustus 2020)