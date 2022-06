Nico was als scheids- en grensrechter Haags fenomeen: alleen Tahamata was hem te snel af

Nico Goedhardt was een Haags fenomeen. Een scheids- en grensrechter die strak kon fluiten, maar ook de flair had om een wedstrijd met (Haagse) humor te leiden. Toen scheidsrechter Mario van den Ende tijdens een onderlinge wedstrijd tussen vv Maasdijk en Feyenoord vroeg waarom z’n grensrechter z’n vlag omhoogstak, terwijl er van buitenspel of van een overtreding geen sprake kon zijn, verklaarde Nico met een stalen gezicht ‘dat die Tahamata gewoon té snel was’. Zelfs fanatiekelingen vergaven hem ter plekke. Want Nico stond er wel. Altijd! Als vrijwilliger, in weer en wind, tot z’n 88ste.