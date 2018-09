NIDA: Den Haag moet duidelijkheid geven over aanpak extremisten

Volgens NIDA-fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz is Den Haag niet transparant en niet duidelijk over hoe er wordt omgegaan met signalering en duiding van mogelijk verward, strafbaar, extremistisch of terroristisch gedrag. ,,Wij snappen dat de veiligheid van alle Haagse burgers, hoog in het vaandel staat. Dat betekent echter niet dat dit een vrijgeleide is om de vrijheid van Haagse burgers in te perken’’, stelt hij naar aanleiding van de arrestatie afgelopen woensdag. ,,Wij willen enkel meer transparantie over het effect van het huidige beleid en aanpak.’’