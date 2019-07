Nida: ‘Illegale ondernemers hebben meer bestaanszekerheid dan Haagse marktkooplui’

,,Het is goed dat de resultaten in het Rekenkamer-rapport over de tarieven de twijfels hebben weggenomen. De ondernemers op de Haagse Markt dienen volledig gecompenseerd te worden voor de vijf ton per jaar dat teveel in rekening is gebracht”, zegt Adeel Mahmood, fractievoorzitter van Nida, naar aanleiding van de beloofde herberekening van het onderzoek die wethouder Richard de Mos dinsdagavond aankondigde.