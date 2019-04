Nida-raadslid Cemil Yilmaz doet aangifte van discriminatie na boze reacties op ‘Hagenoot’

GroenLinks wil fietsen­bank voor arme Hagenaars

21:04 Geld besteden aan een auto, betrouwbare fiets of een ov-rit staat niet bovenaan het prioriteitenlijstje van arme Hagenaars. Maar volgens GroenLinks is het wel belangrijk dat zij zich door de stad kunnen bewegen. Daarom wil de lokale fractie in Den Haag een Fietsenbank in het leven roepen.