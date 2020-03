NIDA stomverbaasd: ‘Open houden Haagse markt is onverantwoord’

Fractievoorzitter Adeel Mahmood bracht gistermiddag een bezoek aan de Haagse markt om te kijken hoe druk het was. ,,Het klopt dat het veel rustiger is dan wij gewend zijn op de Haagse markt, maar nog steeds komen hier te veel mensen te dicht bij elkaar. Door ondernemers wordt niet alleen gevreesd voor de financiële gevolgen, maar ook voor hun eigen gezondheid en die van de bezoekers. Den Haag moet het voorbeeld volgen van onder meer Rotterdam en de markten in Den Haag per direct sluiten”, aldus Mahmood.

Volgens hem is het met name bij de groente- en fruitafdeling te druk. Hier houden veel mensen geen afstand van 1,5 meter. Veel andere kraampjes zijn dicht of hebben nauwelijks klanten. ,,Wat mij opviel is dat ik in de 45 minuten die ik op de markt heb doorgebracht niemand heb gezien die controleert of het niet te druk is of dat mensen voldoende afstand van elkaar houden. De richtlijnen worden niet opgevolgd.”