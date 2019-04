Nida wil termen Hagenaar en Hagenees afschaffen: We zijn allemaal Hagenoten

Nida Den Haag wil ook af van de term integratie. Volgens Yilmaz is het een woord uit de vorige eeuw dat geen recht doet aan de ‘superdiverse stad’ die Den Haag nu is. Een stad waarin meer dan de helft van de bewoners haar wortels buiten Nederland heeft. Om de discussie hierover open te breken komt de partij met een eigen integratienota.

,,Wat merken we van Den Haag als stad van vrede en recht”, vraagt Nida zich af. ,,Vrijwel niks. Den Haag is de meest gesegregeerde stad. Niet alleen langs de bekende geografische lijnen tussen de Hagenaars op het zand en de Hagenezen op het veen. Ook het verschil in kansengelijkheid, inkomen, werkloosheid en etnische samenstelling is sterker dan in wijken in andere steden.”