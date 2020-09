Niek de Graaf al ruim maand vermist, tips hebben niet gewenste resultaat opgeleverd: ‘Maar we stoppen niet’

We zijn op verschil­len­de locaties gaan kijken, omdat Niek de Graaf hier vermoede­lijk gezien is

De afgelopen tijd zijn er zoekacties geweest in het duingebied Meijendel en het Haagse Bos naar aanleiding van de tips. Met verschillende eenheden, die ook gebruikmaakten van politiehonden, werd er gezocht. ,,We zijn op verschillende locaties gaan kijken, omdat Niek de Graaf hier vermoedelijk gezien is.’’

De politie stelt nooit te stoppen met zoeken in het geval van deze vermissing. ,,Het is per vermissing verschillend hoe wij ermee omgaan. Daar is geen blauwdruk voor. We nemen alle tips serieus. Helaas komen er op dit moment weinig tips binnen, maar dat betekent niet dat we stoppen’’, aldus de woordvoerder.