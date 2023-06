Niels Klaassen wint prijs voor podcast O, O De Mos: ‘Wees altijd luis in de pels, niet het hondje op schoot’

Kassa rinkelt bij ADO door transfer Finn van Breemen: alleen deze vijf spelers leverden de club meer op

Verdediger Finn van Breemen (20) gaat na amper een seizoen in de basis van ADO Den Haag voor één miljoen euro voor vier seizoenen naar FC Basel. Voor club in de Keuken Kampioen Divisie is dat aardig zakendoen. Bij deze vijf ADO-spelers rinkelde de kassa nog luider.