Niels uit Temptation Island is klaar voor gevecht: ‘Alex, ik ga je pakken vriend’

VideoHaagse Niels van der Zanden (28) en de Bredase Alex Maas (27) uit Temptation Island mogen op 15 februari laten zien wie nou de échte koning van de reality-televisie is. Dit doen zij in de ring van ‘Boxing Influencers’. En Niels is daarvoor al hard aan het trainen.