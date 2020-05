Niels van het OMT kijkt terug en vooruit: ‘Het was spannend en het kan nóg spannender’

Vanaf 28 februari werkte Niels Jansen (43) zeven dagen per week in het HMC, gemiddeld zo’n twaalf uur per dag. Dat begon slechts zes weken nadat hij voor het eerst stappen in het ziekenhuis had gezet als clustermanager acute zorg. Tijd om zich verder in te werken werd hem niet gegeven. Hij moest aan de bak als voorzitter van het Outbreak Management Team van het ziekenhuis en met de medisch manager acute zorg moest hij de coronapatiënten zien op te vangen. Deze week had hij eindelijk een paar dagen vrij. Toch besloot hij naar het ziekenhuis te komen, om tegen deze krant te vertellen over de krankzinnige weken die nu achter hem liggen.