Niemand heeft wat gezien en niemand iets gehoord, maar intussen tiert misdaad welig in Haagse wijk

Het bedrijf aan de Fruitweg ontkent de inval overigens, en wil verder niets zeggen tegen de krant . De marktleiders van de Poolse pilsenerindustrie zijn gemeengoed in de tientallen avondwinkels en buurtslijterijen in Den Haag. Doorgaans is zeker driekwart van de pils daar Pools. In de halveliterblikken zit de 'benzine van het Westland', goudgele troost voor de ruim 20.000 arbeidsmigranten. Alleen van hen al is driekwart Pools, schatte de gemeente Westland vorig jaar.