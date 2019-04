Niemand kan Escamp vertellen wat afscheid van gas gaat kosten

Arme Rob Plattel, projectmanager energietransitie bij de gemeente. Komt hij wat vertellen over de groene toekomst van de stad op een avond voor verenigingen van eigenaren in een kerk in Bouwlust, krijgt hij een spervuur van vragen over de duurzame ambities in dit stadsdeel.



En dat zijn heikele kwesties, opgeworpen door mensen die zich bijzonder goed in de materie hebben verdiept. Een vrouw met donkere krullen: ,,Weet u dat een Canadees gezin dankzij klimaatmaatregelen gemiddeld elke maand duizend dollar (664 euro, -red) kwijt is aan energielasten? En dat het in Spanje ook onbetaalbaar is om je huis warm te stoken?" Een zwarte man in een blauwe trui vraagt zich af waar we die investeringen voor zouden doen. ,,CO2 houdt zich niet aan landsgrenzen, waarom moeten wij dit doen als in Duitsland nog bruinkool wordt gestookt?”



Allemaal vragen waar de ambtenaar geen antwoord op heeft. Dat is misschien niet zo vreemd, vervelender is dat hij ook geen repliek heeft op vragen die betrekking hebben op de Haagse plannen in stadsdeel Escamp. Zoals wat het gaat kosten om je huis te isoleren, of sterker nog: welke isolatie je nodig hebt voor je huis geschikt is om aangesloten te worden op de aardwarmtecentrale op de Leyweg.