Niemand leunt achterover in familie Simonis: ‘Hier in Scheveningen haven zit onze familie hartstikke goed’

„Mijn moeder zou hier iedere dag zitten”, verklaart pater familias Allie Simonis als hij uitkijkt over het zonovergoten terras van visrestaurant Catch by Simonis. Over zijn gebruinde gelaat glijdt een gulle lach. „Met een glaasje erbij en uiteraard een mooi visje. Bij Simonis in de haven kun je eten, bij Catch kun je ‘uit eten’, zeggen wij. Je ziet hier doordeweeks zakenlui lunchen. Mijn oudste zoon Alain hoopt dan altijd dat ze in het weekend terugkomen met hun partner. Dat kan zomaar.”