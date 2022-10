Niemand minder dan koningin Mathilde op bezoek bij pannenkoekenhuis van Haagse Tim in Litouwen

Met videoHagenaar Tim van wijk (33) pakte zes jaar geleden zijn biezen en verhuisde naar Litouwen, het moederland van zijn vrouw Karolina (32). Hij opende niet veel later het eerste restaurant van het land dat voornamelijk mensen met een beperking in dienst heeft. Als blijk van waardering stond woensdagmiddag niemand minder dan de Belgische koningin Mathilde op de stoep samen met de vrouw van de Litouwse president.

Toen Tim jaren geleden in Litouwen aankwam zag hij de eerste paar maanden maar twee mensen met een beperking, één in de bus en één in de supermarkt. ,,Bijna alsof ze nergens zijn, niet bestaan”, zegt hij. Maar mensen met een beperking waren er wel degelijk.

Tim wilde hen een plek bieden en de onzichtbaarheid van de kwetsbare groep in het land doorbreken. Hij opende daarom samen met zijn vrouw pannenkoekenhuis Pirmas Blynas in de hoofdstad Vilnius. De zaak heeft voornamelijk mensen met een handicap in dienst en is hiermee het eerste restaurant in de Baltische staten die dit doet.



Naast het restaurant regelt het stel ook andere educatieve projecten zoals een taalcafé, cursussen voor maatschappelijk werkers en het aanleren van praktische werkvaardigheden aan mensen met speciale behoeften.

Tim van Wijk met de Belgische koningin

Prijzen

Pirmas Blynas heeft inmiddels vele prijzen ontvangen van de Litouwse nationale en lokale autoriteiten als erkenning voor zijn diensten. En kreeg woensdagmiddag, als blijk van waardering bezoek van niemand minder dan Belgische koningin Mathilde, die met koning Filip in het land was voor een staatsbezoek.



De koningin bezocht de Hagenaar, zijn vrouw Karolina en hun tien maanden oude dochtertje Gabriella samen met de vrouw van de Litouwse president. ,,Het is goed voor de mensen in Litouwen om te zien dat hooggeplaatste mensen zich hier goed kunnen vermaken”, zegt Tim trots. Ze waren dan ook vereerd met het koninklijke bezoek en hun jonge dochter kreeg zelfs nog een complimentje van de Belgische koningin. ,,Hoe heet zij? Gabriella? Ik heb een zoon Gabriël. Een heel mooie naam”, zei ze. ,,Geniet ervan, ze groeien zo snel.”

In het restaurant werken voornamelijk mensen met een verstandelijke beperking.

