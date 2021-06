Niemand weet hoeveel jongeren Den Haag aan een baan helpt

Vincent Thepass (27) gaat voor lijsttrek­ker­schap: ‘Tijd voor een échte Hagenaar om GroenLinks te leiden’

10 juni Vincent Thepass (27) daagt Arjen Kapteijns uit voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks. Hij is jong, is van Indische afkomst maar is geboren en getogen in de stad en wil vooral armoedebestrijding en discriminatie steviger op de kaart zetten. ,,Het wordt hoog tijd dat de partij geleid wordt door iemand met Haagse roots, die een afspiegeling is van de mensen die er wonen.’’