Niemand zit te wachten op daklozen. Laten we ze daarom helpen

Haagse lo­co-burgemees­ter over verkeers­druk­te en agressie aan de kust: ‘Smet op een mooie zomerse dag’

8 augustus De Haagse loco-burgemeester Hilbert Bredemeijer is niet te spreken over de verkeersdrukte aan de kust van vandaag. In een verklaring noemt hij de extreme drukte en de gevolgen daarvan, waaronder een aantal incidenten, een 'smet op een mooie zomerse dag’.