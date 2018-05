Niemand zo vaak ziek thuis als agent in Haagse regio

Een politieauto rijdt langzaam over de Grote Marktstraat. De wagen passeert Rootz en rijdt de Prinsegracht op. De dienders in de auto hebben hier zicht op talloze horecazaken. Bedrijven waarvan de werknemers zich amper ziek melden, zo blijkt uit recente CBS-cijfers. Van de mannen en vrouwen die op de Grote Markt werken zit slechts 2,2 procent ziek thuis. Het verschil met de politie-eenheid Den Haag kán bijna niet groter zijn, want van de eigen collega’s zit maar liefst acht procent ziek thuis. Dat zijn dus 493 mensen op een totaal van 6163 mensen binnen de Eenheid Den Haag.

Oké, het ziekteverzuim onder horecapersoneel mag dan van alle werknemers in Nederland het laagst zijn, ook in de zorg zijn er niet zoveel zieken als bij de politie. Volgens het CBS vorig jaar ‘slechts’ 5,3 procent. In het onderwijs gaat het om 4,9 procent en bij Defensie om 3,5 procent van de werknemers. Binnen de politie-eenheid Den Haag is het ziekteverzuim zelfs nog een procent hoger dan het landelijk gemiddelde bij de politie.

Zorgen

Binnen het korps, bij de ondernemingsraad en bij vakbond ANPV zijn er zorgen over het hoge ziekteverzuim bij de Haagse politie. Al was het maar omdat door de vele thuiszitters de druk op de wél werkende politiemedewerkers nóg groter wordt. En die is al groot door het personeelstekort (over vijf jaar wordt een tekort aan 225 fte verwacht). Bovendien heeft de politie verhoudingsgewijs een grote groep 55-plussers. Zij hoeven geen nachtdiensten meer te draaien, waardoor een kleine groep agenten juist meer nachtdiensten op zich moet nemen.

,,We zijn als organisatie gewoon ziek’’, meent Geert de Jong, van de Haagse afdeling van de ANPV. Hij denkt dat collega’s uitvallen juist vanwege de hoge werkdruk en de stress. ,,Alles moet snel-snel-snel want het volgende incident wacht alweer op je. Dat eist geestelijk zijn tol.’’

Tel daar wat hem betreft ook nog eens de talloze onregelmatige avond- en nachtdiensten bij. ,,We zijn onszelf aan het uitwonen’’, zegt Hans Verra van de ondernemingsraad van de politie-eenheid Den Haag. ,,De loyaliteit van de dienders naar de samenleving toe is enorm. Dat maakt dat we nog steeds ons werk doen, zoals wordt verwacht.’’ De Jong voegt er waarschuwend aan toe: ,,Maar op een gegeven moment is de rek eruit.’’

Binnen de politie-eenheid Den Haag heeft René van Eck, sectorhoofd bedrijfsvoering, het terugdringen van het ziekteverzuim in zijn takenpakket. Hij laat op dit moment grondig analyseren waarom er zoveel agenten thuis zitten. ,,Deels weten we wel wat de oorzaken zijn. We hebben te maken met agenten met het post traumatisch stresssyndroom. Ook zijn bij de politie de mogelijkheden beperkt om alternatieve werkzaamheden uit te voeren. Met een gebroken been kan je in een administratieve baan redelijk snel je werk oppakken, dat gaat bij de politie niet.’’

Niet bevorderlijk

Quote Hoe je het ook wendt of keert, nachtdien­sten zijn niet goed voor je René van Eck Hij erkent dat wisselende diensten ook niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid. ,,Hoe je het ook wendt of keert, nachtdiensten zijn niet goed voor je’’, zegt hij.

Aan de hand van de uitslag van de analyse gaat hij maatregelen op maat nemen. ,,Zelfs al winnen we er maar een procentje mee, dan scheelt dat al heel veel.’’

Preventief wordt nu gewerkt met programma’s om de vitaliteit van agenten te bevorderen. Het gaat om sportprogramma’s, maar ook om bijvoorbeeld een driedaagse training die agenten handvatten moet bieden om nachtdiensten mentaal en fysiek beter door te komen. Het gaat dan om advies over voeding en over de invulling van vrije tijd rond nachtdiensten. ,,Zeker de collega’s die in de noodhulp draaien eten alleen wanneer het even kan. Dat is vaak een snelle hap of even wat tussendoor. Dat is niet bevorderlijk voor de gezondheid.’’