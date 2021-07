Niet alle gedupeerden van toeslagenaffaire willen hulp van gemeente: ‘Heel gevoelig onderwerp’

Politiek verbaasd over schrijnen­de situatie Jerry: ‘Zolang we regels niet versoepe­len, blijf je dit houden’

7 juli Haagse politici reageren stomverbaasd op het verhaal van Jerry Thakoerdien, een invalide man die al jarenlang in een portiekwoning op twee hoog woont zonder lift. Vooral omdat de gemeente een paar maanden geleden beterschap had beloofd na een soortgelijk geval. ,,Je kunt er wel tien teams opzetten, maar zolang die regels te streng zijn, blijven we in een soort cirkeltje zitten.’’