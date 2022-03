Niet alle Haagse partijen doen boekje open: ‘Belangrijk dat mensen kunnen checken wie geld geeft’

Voor tonnen aan partypil­len in auto van ‘entertai­ner’ uit Nootdorp

Een 41-jarige Nootdorper achter het stuur van een Peugeot viel december vorig jaar op vanwege de hoge snelheid waarmee over de A4 werd gereden bij Leiderdorp. Agenten grepen in en dirigeerden de auto naar de vluchtstrook. In de auto werden vervolgens duizenden xtc-pillen aangetroffen. De Nootdorper hoorde maandag bij de Haagse rechtbank 32 maanden gevangenisstraf, waarvan 8 maanden voorwaardelijk eisen. Het ging om 8,5 kilo aan verboden partypillen.

