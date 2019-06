Niet alle ondernemers balen: 'Brexit bleek het codewoord voor de deal'

Vaarwel BrittenDe naderende brexit zorgt bij ondernemers niet alleen voor obstakels. Het in Den Haag gevestigde IMTO Global b.v. maakte gebruik van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en sleepte een handelsovereenkomst in de wacht. Deze week vertelt ondernemer Odrik Beelen zijn verhaal in de rubriek Vaarwel Britten. ,,Ik geloof dat de brexit bedrijven sneller geneigd maakt om afspraken met buitenlandse bedrijven te maken.''