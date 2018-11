‘Niet alleen bouwen voor de yuppen bij Binckhorst’

Hopen op Trump bij Haagse top van onderne­mers

8:22 Het was een succesje dat premier Mark Rutte binnensleepte toen hij deze zomer de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis bezocht: Nederland mag samen met de Amerikanen de Global Entrepreneurship Summit (GES) organiseren. Op 4 en 5 juni vindt het evenement plaats in het World Forum in Den Haag.