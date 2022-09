Niet één, maar zestien Haagse scholen winnen Onderwijsprijs voor opvangen Oekraïense leerlingen

De overwinning betekent vooral lof, maar geen geldbedrag voor de winnaars. De prijs van vijfduizend euro wordt niet verdeeld over de zestien scholen, maar wordt gebruikt om een borrel en diner te organiseren voor alle schoolleiders en teamleden.

Elk jaar ontvangt een school of instantie de Onderwijsprijs: deze keer ging ‘ie naar de scholen die in rap tempo onderwijs hebben opgezet voor honderden gevluchte Oekraïense kinderen. De prijs is een steun in de rug voor de scholen en medewerkers, die dit project uitvoerden naast hun gewone werkzaamheden.

Twee van de prijswinnaars zijn de Willem de Zwijgerschool en de Duinoordschool. Leraren van van beide scholen en twee Oekraïense docentes gaven op de Duinoordschool in het Statenkwartier les aan 25 Oekraïense kinderen. ,,Het was niet gemakkelijk om op te zetten, maar we zijn zó blij dat het allemaal is gelukt”, vertelt Christiaan Batenburg, initiatiefnemer en directeur van de Duinoordschool. ,,Deze prijs is de kers op de taart voor al het harde werk.”

Batenburg is diegene die er met de scholen uiteindelijk zélf vaart achter heeft gezet. ,,We vonden het allemaal te lang duren en hebben het uiteindelijk zelf georganiseerd. Het is allemaal goed verlopen, we zijn heel trots.”

Quote In korte tijd zijn er honderden leerlingen in het Haags primair en voortgezet onderwijs inge­stroomd. Een prestatie van formaat Hilbert Bredemeijer, wethouder Den Haag

Wethouder Hilbert Bredemeijer reikte de prijs uit. ,,In korte tijd zijn er honderden leerlingen in het Haags primair en voortgezet onderwijs ingestroomd. Een prestatie van formaat waar de scholen trots op mogen zijn.” Wanneer de feestelijke ‘borrel met diner’ voor de scholen plaatsvind, moet nog overeengekomen worden.

