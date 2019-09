Niet gehinderd door enige kennis wordt er flink op los geblunderd

22-jarige man in kritieke toestand naar ziekenhuis na aanhouding

4 september Een 22-jarige man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij maandagochtend werd aangehouden in een woning in Leidschendam. Dit meldt het Openbaar Ministerie vandaag. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar de aanhouding en of deze volgens de regels is verlopen.