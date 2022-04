‘Niet Harry, maar de spelers zijn de grootste helden van de Invictus Games’

Amerikaan­se NBC-verslagge­ver lyrisch over Den Haag: ‘Oh my god, mensen praten met elkaar op de markt!’

Hoda Kotb raakt er maar niet over uitgepraat: haar bezoek aan Den Haag, waar zij aanwezig was bij de Invictus Games. De verslaggever van de Amerikaanse tv-zender NBC is lyrisch over de hofstad waar mensen in plaats van ‘bellen met hun telefoon een ijsje eten...’ ,,It’s amazing!”

