Niet meer in je blootje het zwembad in om plaats te maken voor kinderzwemlessen: ‘240 extra plekken’

Slecht nieuws voor Hagenaars die graag in hun blootje een plons maken in het zwembad. Het naaktzwemmen wordt tijdelijk stopgezet door de gemeente om plaats te maken voor kinderzwemles. Wat dus weer goed nieuws is voor kinderen die vanwege de pandemie nog niet hebben leren zwemmen.

,,Op dit moment vinden we zwemlessen voor kinderen belangrijker”, legt een woordvoerder van de gemeente uit. ,,Uiteraard kunnen mensen wel komen zwemmen maar dan op een ander moment en dan moeten ze een zwembroek aan.”

De gemeente is druk bezig om de inschrijflijsten voor zwemlessen weg te werken. ,,Door corona zijn de zwembaden enige tijd dicht geweest en dus is het extra belangrijk dat we op zoek gaan naar ruimte voor zwemlessen om een inhaalslag te maken met de achterstanden.”

240 extra kinderen

De gemeente heeft de Haagse zwemprogrammering grondig onder de loep genomen en heeft extra ruimte gevonden voor zwemles in de zwembaden Overbosch en het Zuiderpark. ,,Hierbij is het nadeel voor andere doelgroepen zo veel als mogelijk beperkt, maar dat kan door de prioriteit te geven aan het leszwemmen niet helemaal worden voorkomen.”



Zo komt dus onder meer het naaktzwemmen te vervallen, maar hiermee zijn wel zwemlesmomenten gevonden die plaats bieden aan in totaal 240 extra kinderen. ,,Zodra blijkt dat de extra momenten niet goed in te vullen zijn, zullen we kijken naar een nieuwe aanpassing van de programmering.”

Quote Het belang van kinderen die leren zwemmen in een stad aan zee staat voorop Wethouder Hilbert Bredemeijer

,,Het is niet te verkroppen dat zoveel kinderen op de inschrijflijst staan voor zwemles”, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer (sport). ,,Het belang van kinderen die leren zwemmen in een stad aan zee staat voorop. Het is jammer dat anderen dan nu tijdelijk even op andere momenten moeten zwemmen, maar het is niet anders. Zelf zitten mijn vrouw en ik ook wekelijks aan de zwembadrand voor de zwemles. Dus ik weet hoe belangrijk dit is.”

