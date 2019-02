Niet naar kerk voor de mis, maar om te eten, drinken en wonen

Als Erik Peters (38) en zijn vrouw Defne (36) tijdens hun vakantie in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg een fabriekshal binnenlopen, kijken ze hun ogen uit. ,,De enorme ruimte was omgebouwd tot een plek waar van alles gebeurde", vertelt Peters. ,,In ateliers waren kunstenaars aan het werk, bezoekers zaten gezellig iets te eten en te drinken... Er hing een fantastische sfeer.”



Het stel wist meteen dat het zelf ook zoiets wilde beginnen. Ooit. Dat 'ooit' bleek echter dichterbij dan Erik en Defne zich op dat moment konden voorstellen. Peters: ,,Twee maanden na onze reis kwam de Jeruzalemkerk in de Vruchtenbuurt te koop. Gevraagd werd naar ondernemers met een creatief plan." Toen Peters, die al heel wat huizen had verbouwd, de enorme ruimte zag, was hij verkocht. ,,Ik zag meteen iets moois voor me.''