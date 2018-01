'Niet ontevreden' over jaarwisseling Den Haag

Hoewel het officieel een rustige jaarwisseling wordt genoemd, zeker voor Haagse begrippen, is oud en nieuw niet zonder incidenten verlopen. Politiemensen en een cameraman van RTL werden bekogeld met zwaar vuurwerk, er gingen 18 auto's in vlammen op en ambulancepersoneel had het druk met vele meldingen.



,,Vooral het bekogelen van hulpverleners is onacceptabel'', zegt Krikke. ,,Elk incident is er één te veel. Je zal maar met vuurwerkletsel op de spoedeisende hulp zijn beland. Of het zal jouw auto zijn die in brand is gevlogen. Dan heb je er niets aan dat de jaarwisseling over het algemeen relatief rustig is verlopen. Dan is het echt anders.''



Een van de maatregelen om schade, verwondingen en incidenten te voorkomen was de proef met vrijwillige vuurwerkvrije zones, die bewoners zelf konden instellen. Dat is in achttien buurten, wijken en straten gebeurd.



Het is volgens Krikke nog te vroeg om te beoordelen hoe het experiment is verlopen. ,,We willen samen met de bewoners goed kijken of dit heeft gewerkt. Het initiatief verdient een gedegen evaluatie, zodat we de resultaten mee kunnen nemen in de plannen voor volgend jaar.''



Grootste spelbreker voor het vuurwerk op de Hofvijver dreigde de stevige wind te worden. ,,De wind draaide gelukkig van de gebouwen van het Binnenhof af, richting de Lange en Korte Vijverberg. Die hebben we toen afgezet voor publiek, zodat iedereen veilig op de Plaats kon staan'', zegt Krikke.