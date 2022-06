Niet op vakantie? In het Zuiderparktheater kan je zes weken lang volop spelen

Haagse energietoe­slag­re­ge­ling: 85 procent van doelgroep heeft geld al ontvangen of aange­vraagd

Van de rechthebbenden op de energietoeslag in Den Haag heeft 85 procent de toeslag van 900 euro per huishouden ontvangen of aangevraagd. Daar blijft het niet bij, want er komen dagelijks nog zo’n tweehonderd aanvragen bij.

23 juni