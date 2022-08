Niet solliciteren met een cv en motivatiebrief, maar met een kijkje in de zaak: ‘Trekken alles uit de kast’

Horrorpol­ler op Escamplaan wéér kapotgere­den, schuldige voertuig spoorloos

De horrorpoller aan de Escamplaan in Den Haag is vrijdagavond wéér kapotgereden. De bestuurder is er na de botsing vandoor gegaan met het voertuig. Het is aanrijding nummer 36 tegen de poller.

20 augustus