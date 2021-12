Niet weer een coronakapsel! Kapper Ap zag om half twee 's nachts nog boekingen binnenkomen

,,We zitten tot de nok toe vol", zegt Ap Michaels. ,,Het hele team is vandaag komen werken.” Alhoewel zaterdagochtend bekend werd dat er dezelfde dag mogelijk een persconferentie is, zag de eigenaar van Kapper Ap in de Korte Houtstraat de bui al hangen. ,,Ja, we zagen het al aankomen gistermiddag. Het begon te rommelen.”