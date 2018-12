Niet zes, maar vijf woontorens in Rijswijk

Ook zullen de torens minder hoog worden dan in eerste instantie bedacht. Rond de torens wordt meer ruimte gecreëerd voor groen langs de Generaal Spoorlaan en komt er aandacht voor een ecologische invulling langs de Minister van den Tempellaan.



Een en ander kwam tot stand nadat er bezwaren waren tegen de eerste schetsen. Om het aangepaste ontwerp te toetsen wordt op 15 januari een inspraakbijeenkomst gehouden in het Rijswijkse stadhuis aan het Bogaardplein.



Het transformeren van de HBG-locatie past in een groter plan van de gemeente om vaak al jaren leegstaande kantoren een nieuw leven te geven als woonruimte. De groei van het aantal bewoners in het gebied moet ook de lokale economie gaan stimuleren.



