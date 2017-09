Celeritas keert na drie jaar weer terug met een standaardteam. De 110-jarige club start in het nieuwe seizoen in de zaterdag vierde klasse. Dennis Brinkert debuteert als hoofdtrainer.

Opeens valt de naam van John Rietveld tijdens het gesprek. De nieuw aangetrokken Celeritas-trainer Dennis Brinkert doet Raymond de Kruif denken aan de in 2010 overleden Haagse trainer. ,,Dennis is net zo fanatiek en bezeten van voetbal als John Rietveld dat was", merkt de vicevoorzitter op. Hij maakte als selectiespeler van Celeritas Rietveld van dichtbij mee als trainer. ,,Hij kon spelers tot op het bot te motiveren."

Brinkert luistert met een glimlach naar de vergelijking. Komend seizoen staat de eigenaar van een glazenwassersbedrijf voor het eerst als hoofdtrainer op eigen benen. ,,De afgelopen zeven jaar was ik verbonden aan Te Werve. Eerst drie jaar als speler en daarna vier seizoen als assistent. Zeker de laatste drie seizoenen verliepen geweldig met elk seizoen een promotie. Ik heb prima samengewerkt met Huib van Oostrom Soede. Hij was de bad guy en ik meer de good guy. Toen ik door Celeritas werd benaderd voor het hoofdtrainerschap, voelde ik dat ik er klaar voor ben om uit de schaduw van Huib te stappen."

Lachertje

Dat hij met Celeritas, waar hij ook een spelersverleden heeft liggen, op het nulpunt moet beginnen ziet Brinkert als een voordeel. ,,Niets hoeft, alles mag. Dat is wel zo prettig. Alleen wil dat niet zeggen dat we maar wat gaan aanrommelen. Integendeel. We willen absoluut niet het lachertje van de vierde klasse worden. Daarom zijn we in de zoektocht naar nieuwe spelers ook nadrukkelijk op zoek gegaan naar winnaars. De grote uitdaging is om Celeritas sportief weer op de kaart te zetten."

De ontwikkelingen in het amateurvoetbal dwongen het bestuur te kiezen voor de zaterdagcompetitie. ,,Hoe spijtig dit ook is, want we zijn eigenlijk een echte zondagsclub. De veteranenteams blijven op zondag voetballen", stelt voorzitter Hans Boutens.

Standaardelftal

Dat Celeritas voor het eerst sinds zes jaar weer over een standaardelftal beschikt, is een volgende stap in de wederopstanding van de 110-jarige club. ,,We hebben een aantal roerige jaren achter ons liggen. Dat kwam onder andere door de mislukte samenwerking met SVH. Nu we inwonen bij Wateringse Veld GONA dachten we eindelijk door te kunnen groeien. Alleen moeten we nu gaan ervaren hoe de ontwikkelingen zich bij Wateringse Veld GONA gaan voltrekken, nu de club zich kan verheugen op de komst van een hoop oud-Kranenburg-leden", zegt De Kruif.