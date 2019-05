'Niets is voor altijd, dat heb ik geleerd'

Haar lange zwarte glanzende haar golft over haar schouders, als ze de aanwijzingen van de fotograaf moeiteloos opvolgt. Haar kobaltblauwe jurk en bijpassende hakken kleuren perfect bij haar donkere rimpelloze huid en roze gestifte lippen. Nazima Ramdin heeft een grote lach op haar gezicht, ze stráált. Dat ze dit weekend 51 jaar is geworden, zou je zeker niet zeggen. En al helemaal niet als je weet wat deze Nederlands-Hindoestaanse powervrouw de afgelopen jaren te verduren heeft gehad.



Ramdin noemt zichzelf een échte Haagse. Ze is er 'net niet geboren', maar wel getogen. Toch woont ze al jaren in Nootdorp, in een prachtig huis dat Victoriaans aandoet. Grote beige marmeren tegels liggen op de vloer, aan de muur hangt een grote spiegel, donkere houten kasten staan tegen de wand en barokke meubels vullen de woonkamer.



Hier woont ze samen met haar 18-jarige zoon, sinds haar 24-jarige dochter is gevlogen. ,,Ze is ten huwelijk gevraagd", vertelt Ramdin stralend. ,,Ik heb haar altijd de vrijheid gegeven om te ontdekken. Ze hoefde niet met de eerste jongen die ze thuisbracht te trouwen. Ik moest dat wel, maar gelukkig was mijn ex-man de prins op het witte paard."