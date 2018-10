Nieuw begin Deutsche 'bieb'

Het is een goed bewaard geheim en dat al 65 jaar. Weinig Hagenaars weten dat de internationale stad een Duitse biblotheek heeft aan de Witte de Withstraat, noch wat zich daarbinnen afspeelt. ,,De oude dame leidde een eenzaam bestaan en moest met haar tijd meegaan'', zei vrijwilligster Carola Witte bij de opening. Na een 'facelift' zijn er nu twee bibliotheken in één ruimte. De Zeehelden Bibliotheek en de Deutsche Bibliothek.



Om dit te vieren werden zaterdag bij de opening Niederlieder klassiekers gespeeld, zoals Tearoom Tango ('ja, ich bin beschissen'). Kinderen luisterden naar Kikker is verliefd in het Nederlands. Wethouder Bert van Alphen was ook present. Hij was nog wat schor van het inlezen van een roman voor de blindenbibliotheek. De oud-leraar Nederlands bleek een klik te hebben met Duitse literatuur. ,,Ik ben een grote fan van Bertolt Brecht. Ik hoop dat de bibliotheek iets gaat doen met de Dreigroschenoper.'' Hij juichte toe dat de buurt nu een ontmoetingsplek heeft. Wat hem betreft kan de bieb nog niet met pensioen. ,,Dat is hier pas als je 70 bent.''



Volgens de voorzitter van de Deutsche Bibliothek was er tolle teamarbeit verricht. En toen mocht iedereen aan de taart met de logo's ZB en DB. Sommige bewoners gingen voor het eerst over de drempel en keken nieuwsgierig rond. Carola Witte was vooral blij dat er zoveel kinderen waren. De Duitse gemeenschap was vertegenwoordigd met de Deutsche Schule en de Deutscher Klub. De voorzitter van die vereniging wist zich nog te herinneren hoe de bieb aan de Witte de Withstraat 20 jaar geleden werd geopend.