Nieuw college Rijswijk is een kwestie van tijd

Rijswijk zit al bijna twee maanden zonder zo'n gemeentebestuur, nadat de VVD uit de coalitie stapte vanwege de snelheid waarmee GroenLinks klimaatmaatregelen wilde invoeren. Door het geklapte college kunnen er nu geen besluiten worden genomen over belangrijke dossiers in Rijswijk, zoals de ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan, lege kantoren ombouwen tot appartementen en de aanpak van het zieltogende winkelcentrum In de Bogaard.